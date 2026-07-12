Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da yan yana 4 depoda yangın: Ekipler sevk edildi!

Antalya'da yan yana 4 depoda yangın: Ekipler sevk edildi!

12.07.2026 16:10:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da yan yana 4 depoda yangın: Ekipler sevk edildi!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın, yanındaki 3 depoya sıçradı. Yangının sıçradığı depoların yanındaki evde oturanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kepez ilçesi Düden Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek, yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler, depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken, alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı.

CAMDAN ATLADILAR

Evde bulunanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Image

İlgili Konular: #Antalya #Yangın