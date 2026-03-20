Antalya’da yangın faciası: 5 çocuk ve anne hayatını kaybetti

Yangın gece saat 02.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinde bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi’nde çıktı.
Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple prefabrik yapıda yangın çıktı.
5'İ ÇOCUK 6 KİŞİ CAN VERDİ
Yangında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, yangında hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet’in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.