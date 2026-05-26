Antalya'da 'yasak dönüş' kazası: 3 kişi yaralandı

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat gece yarısı Atatürk Bulvarı'ndan Konyaaltı istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mehmet M., sola dönüş ve U dönüşünün yasak olduğu noktadan Arapsuyu Caddesi'ne dönmek istedi.

Otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan Antalya Stadyumu istikametine ilerleyen Mislina I. yönetimindeki motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mislina I. yaralanırken, otomobilde bulunan Gülizar E. ile Pelihan E. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.