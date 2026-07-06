Antalya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Paşa Camii Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 Temmuz Cuma günü Rusya'ya kızını almak için giden E.L., bugün saat 15.30 sıralarında kızıyla birlikte 6 ay önce aldıkları ve Arthur Strudel ile birlikte yaşadıkları eve geldi. Kapıyı çalmasına rağmen içeriden cevap alamayan kadına yan tarafta bulunan dükkanın sahibi yardımcı oldu.

Komşunun bahçe kapısından girerek evin kapısını açmasının ardından içeri giren E.L., iki katlı evin merdivenlerinden üst kata çıktığında Strudel'i hareketsiz halde yatarken buldu. Kadın çığlıklar içinde aşağı inerken, komşunun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Strudel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine belediye tabibi yönlendirildi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından adrese Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin evde ve çevresinde yaptığı incelemelerin ardından Arthur Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.L. ile Almanya vatandaşı olan Arthur Strudel'in kısa süre önce Türkiye vatandaşlığı aldığı, Kaleiçi'nde satın aldıkları evde tadilat yaptırdıkları öğrenildi.