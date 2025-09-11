Antalya’da yeni operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Antalya Belediyesi’ne yönelik rüşvet almak, vermek ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Başsavcılık, aralarında yerel televizyon Kanal V’nin sahibi Mehmet Okan Kaya’ya ait şirketlerin de bulunduğu 8 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca (TMSF) kayyum atanması istendi.
Soruşturma dosyasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in belediye ile iş yapan firmalardan para talep ettikleri, ödemeler karşılığında hak edişlerin ve imar izinlerinin hızla çözüldüğü iddia edildi.