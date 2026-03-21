Antalya’daki bir konteyner evde yangın çıktı, Suriyeli işçi aile yok oldu: Hamile anne ve beş çocuğu kurtarılamadı

Antalya’nın merkez ilçesi Kepez Gaziler Mahallesi’ndeki seralarda çalışan Suriyeli işçilerin kaldığı evde gece çıkan yangın bir aileyi yok etti.

Çıkan yangında anne ve beş çocuğu toplam altı kişi yaşamını yitirdi. Biri ağır beş kişi de yaralı. Annenin altıncı çocuğuna hamile olduğu belirtildi.

Yangının saat 02.00 sıralarında meydana geldiği düşünülüyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle içeride bulunanlar kaçmakta güçlük çekti. Görgü tanıkları, yangının bir anda büyüdüğünü belirterek, “Gece dumanı fark ettik, bağırma sesleri geldi ama yetişemedik” dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerinde incelemelerde bulundu. Gaziler Mahallesi’nin muhtarı Süleyman Kaplan, “Bölge olarak bir itfaiye aracı istedik. Çünkü itfaiye, uzak olduğu için geç geliyor. Bir boş merkez de var. Acilen bir istasyon istiyoruz” diye konuştu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Konteyner yangınında yaşamını yitiren Suriyeli işçi ailenin isimleri şöyle: Yedi aylık hamile Leyle Elali (27), Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ile Mahmud Ahmed (4). Dumandan etkilenen Suriyeli Şevvah Ahmed (29), Mahmud Ahmed (53), Ahmed Ahmed (2) ile Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise hastaneye sevk edilip tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.