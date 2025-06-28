Antalya'daki Demre sahilleri otellere açılıyor: Belediye'den Danıştay'a başvuru

Antalya’da bakir sahilleriyle bilinen Demre, 11 arkeolojik sit ve 9 koruma alanına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verecek Finike-Demre-Kaş otoyolu projesinin ardından sahil şeridinin otellere açılması tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılında Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/1000 ölçekli imar planına göre sahillerin tamamını otellere tahsis etmişti. Bunun üzerine Demre Belediyesi, günübirlik tesis alanı kullanımında kalan sahil şeridinin ilk 50 metrelik kısmında 23 metre genişliğinde ‘park alanı’, 20 metre genişliğinde ‘gezinti yolu’ ve 7 metre genişliğinde ‘yaya yolu’ düzenlenen uygulama imar planı değişikliğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmuş, ancak reddedilmişti.

Belediye bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine dava açmış, Antalya 2. İdare Mahkemesi Bakanlığın ret kararını iptal etmişti. Bakanlığın bu kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay 6. Dairesi, 2 Aralık 2024 tarihinde Demre Belediyesi lehinde Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararını onamıştı.

BAKANLIK, YARGI KARARINI UYGULAMADI

Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Danıştay 6. Dairesi’nin kararını uygulamak yerine yeni bir imar planıyla 50 metrelik kısmın yalnızca 15 metresini yaya yolu olarak düzenleyerek geri kalan 35 metrelik kısmı da otellere tahsis ederken, sahildeki tek otelin yatak kapasitesini de 40 yatak daha artırıldı. Demre Belediyesi, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

BELEDİYE, DANIŞTAY'A BAŞVURDU

''Bilindiği üzere sahillerimizin korunmasına yönelik devam ettirdiğimiz, sahil şeridinin kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 metrelik kısmının kamuya kazandırılmasına yönelik açmış olduğumuz davamız, son olarak Danıştay 6. Daire Başkanlığınca lehimize onaylanmıştır. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, tüm yargı kararlarının aksine farklı bir imar planı yapılarak yürürlüğe konulmuştur.

Belediyemiz tarafından kazanılmış yargı kararlarına rağmen, bakanlık tarafından uygulamaya konulan planda kıyı kenar çizgisinden itibaren sahil şeridinin ilk 15 metresi kamuya bırakılmış; kazanılmış hakkımız olan 35 metrelik kısım, turizm tesislerinin tahsis alanı olarak bırakılmıştır. Akabinde, belediyemiz tarafından bakanlık tarafından yapılan son imar planı ile ilgili hukuki süreç Danıştay nezdinde başlatılmıştır.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 26.06.2025 tarih ve 32938 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar tahsis alanları içerisine dahil edilebilir hale getirilmiştir. Sahillerimizin korunmasına yönelik devam ettirdiğimiz süreç ile ilgili olarak, 30.06.2025 Pazartesi günü saat 15.00’te Antalya milletvekillerimiz Sayın Sururi Çorabatır, Sayın Cavit Arı, Sayın Aliye Coşar, Sayın Mustafa Erdem, Sayın Aykut Kaya ve Belediye Başkanımız Sayın Fahri Duran tarafından Taşdibi Sahili’nde basın açıklaması yapılacaktır.

Demre Belediyesi olarak halkımızın ortak çıkarlarını savunmaya, kamu yararını gözetmeye ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.''

BÖLGE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ, İTİRAZ ETTİ

Bölge halkı, sahillerin otellere tahsis edilmesine tepki gösterirken, imar planına itiraz etti. Vatandaşların Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmak üzere Demre Belediye Başkanlığı’na sunulan itiraz dilekçesinde, Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği karar hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

''Plana göre, ilgili parselde bulunan mevcut tesisin yatak kapasitesi 40 yatak arttırılmaktadır. Kıyı şeridinin betonlaşmasının önlenmesi, çevreye duyarlı tesislerin inşa edilmesi ve sürdürülebilir bir turizm anlayışının benimsenmesinin çok önemli olması nedeniyle yatak sayılarının arttırılmasına itiraz ediyoruz.

Kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen Bakanlığınızca, Antalya İli Demre İlçesi Büyükkum Mahallesi (Zümrütkaya Mahallesi) 194 ada 279 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 15 Metre yaya yolu konulduğu, buna göre Taşdibi ve Sülüklü sahillerini kapsayan alanda mahkeme kararlarının aksine bir imar planı düzenlemesi yapıldığı, mahkeme kararındaki park alanı, gezinti yolu ve yaya yolu yerine 35 metre genişliğindeki alanın yine otellere tahsis edildiği görülmektedir.

"KIYILAR ANAYASAL OLARAK HERKESİN ORTAK KULLANIMINA AÇIK ALANDIR''

Bu durum 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerine ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ne açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Kıyılar anayasal olarak da herkesin ortak kullanımına açık alanlardır (T.C. Anayasası 43. Madde). Bütün bunlara rağmen kıyı kenar çizgisinden itibaren yalnızca 15 metre mesafe bırakılması, hukuka ve kamu yararına açıkça aykırıdır. Bu bağlamda yapılan düzenlemenin iptali ya da düzeltilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı mevcut tesisin yatak kapasitesinin arttırılmamasını; kesinleşmiş tüm mahkeme kararlarına göre ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu 5. ve 6. maddeleri uyarınca Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) imar revizyon planına göre ilk 50 metrelik kısmında 23 metre genişliğinde ‘park alanı’ 20 metre genişliğinde ‘gezinti yolu’ ve 7 metre genişliğinde ‘yaya yolu’ düzenlenmesinin, idarelerin mahkeme kararlarını uygulama zorunluluğu gereğince mevcut plana işlenmesini, bu nedenle 30.05.2025 tarihinde askıya çıkarılan Antalya İli Demre İlçesi Zümrütkaya Mah.194 ada 279 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali için gereğini arz ederim.''