Antalya'daki kasten yaralama olayında yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

Muratpaşa’da 23 Kasım 2025’te A.H.K.’nin tanımadığı bir kişi tarafından silahla vurulduğu bilgisi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı kamera ve saha çalışması yaptı.

Yapılan incelemede, olayın E.A. isimli şüphelinin azmettirmesiyle gerçekleştiği, E.A., S.Ö., D.K., D.Ş., Y.K., S.K. ve T.G.’nin eyleme karıştığı tespit edildi.

Soruşturmada, D.K., S.Ö. ve D.Ş.’nin İstanbul’dan gelen Y.K., S.K. ve T.G.’ye kiralık araç temin ettiği, E.A.’nın ise olayı gerçekleştirmesi için 2 şüpheliye 40 bin lira verdiği belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı 3 şüpheli Sakarya’da, diğer şüpheliler ise Antalya’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.