Antalya'daki teleferik faciası davasında yeni adım

Antalya'da 12 Nisan 2024'te yürekleri sızlatan Tünektepe Teleferik Tesisleri kazasının yankıları hâlâ sürüyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı faciaya ilişkin dava, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün kritik bir duruşmayla yeniden gündeme geldi.

Tutuklu sanığın kalmadığı dosyada, mahkeme heyeti, bilirkişi incelemesi için gönderilen raporu tamamlamak üzere ek görüş talep etti. Bu kapsamda, dosya Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) iletildi ve yeni raporun hazırlanması için süre tanındı.

Duruşmada, sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y. ve Serdar T. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldı. Bu karar, sanıkların özgürlüklerini kısmen iade ederken, kamuoyunda "adalet gecikmesin" çağrılarını da alevlendirdi.

Salonda hazır bulunan diğer sanıklar Suphi K., Okan E., Aziz A., Hüseyin A., Özgür E., Kazım K. ve Orhan K. ile taraf avukatları, süreci yakından takip etti.

Mahkeme Başkanı, olayın teknik detaylarını aydınlatmak için ODTÜ'nün ek raporuna bel bağlarken, bilirkişilerin teleferik sistemindeki arızaların neden-sonuç ilişkisini netleştirmesi bekleniyor.