Antalya'daki yangında alevler Bülent Ersoy'un villasına sıçradı!

Antalya'da sabah saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda çıkan yangınlara Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

ALEVLER BÜLENT ERSOY'UN VİLLASINA DA SIÇRADI

3 ilçede ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü ancak Gazipaşa ilçesinde yeni bir yangın daha çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Aksu ilçesi Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Alevler, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un villasına da sıçradı.

Danışman Arzu Acay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler."

Bülent Ersoy’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.