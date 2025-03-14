Antalya Doğal Yaşam Parkı 15 yavru kanguruyla şenlendi

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:46

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:46

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan kanguru ailesine 15 yavru katıldı. Parkta yaşamını sürdüren 25 kangurudan 15'i aynı dönemlerde doğum yaptı. 2 santimetre ve 1 gram ağırlığında doğan kangurular, kendi kendilerine dişilerin kesesine yerleşti. Büyüme evresine geçen kangurular zaman zaman kafalarını keseden çıkararak kendilerini gösteriyor. Yavrular, yaklaşık 8 aylık olduklarında keseden çıkarak doğal yaşama karışacak. Parka gelen ziyaretçiler, kanguru ailesine yoğun ilgi gösteriyor.

'GEBELİK SÜRESİ 20 İLE 40 GÜN SÜRÜYOR'

Kanguru ailesinin giderek genişlediğini kaydeden Antalya Doğal Yaşam Parkı Veteriner Hekimi Oğulcan Demir, "Doğal yaşam parkımızda 10 erkek, 15 dişi olmak üzere 25 kangurumuz var. 15 dişi kangurumuzun hepsinin yeni yavruları oldu. Büyümeye hazırlanan kangurularımız ile birlikte bu sayı 40'a ulaştı. Genellikle kesede tek yavru bulunur, çok nadir 2 yavru olabilir. Kangurularda gebelik süresi 20 ile 40 gün sürüyor. Keselilerde gebelik süresi kısa, kesede büyüme süresi uzun oluyor. 6 aylık olana kadar da kesede kalıp, süt emmeye devam ediyorlar. 8 ay sonra keseye sığmayıp doğal yaşama karışıyorlar. Yavrularımız keseden kafalarını göstermeye başladı. Hem etrafı keşfedip adapte oluyorlar hem de dış beslenme yapıyorlar. Ziyaretçilerimiz yavru kangurularımızı da görme şansı buluyor" dedi.

'PEMBE RENKLİ SÜT BİLE AKIYOR'

Kanguru yavrularının doğduğunda 2 santimetre boyunda olduğunu belirten Oğulcan Demir, "Dişi kanguruların 4 memesi var. Genetik olarak memelerinden 4 farklı renkte süt akar. Kanguruların memelerinden pembe renkli süt bile akıyor. Süt renkleri, beslenme ve bakım şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. 25 kangurumuzun da cinsi çalı kangurusu. 15 yavru ilk etapta 2 santimetre ve 1 gram ağırlığında doğarken şimdi keseden kafalarını göstermeye başladılar. Yaklaşık 6 ay sonra keseden çıktıklarında parkımız daha da şenlenecek" diye konuştu.