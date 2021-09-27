Antalya E Tipi Cezaevi’nde müdürün, maskesiz denetim yaptığı iddia edildi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma başmemuru Şahin Dilek hakkında denetleme sırasında “dinlendiği” gerekçesiyle başlatılan disiplin soruşturması yeni iddiaları gündeme getirdi. Dilek savunmasında, “Olay günü izoleli olarak çalışıyordum. Kurum müdürü Hamza Şenkaya koronavirüs tedbirlerine uymayarak maskesiz alkollü bir vaziyette siperliksiz vardiyamızı denetledi. Denetlemede dinlendiğimiz için tutanak tutmuş. Bir insan 24 saat dinlenmeden çalışabilir mi? Torpilli memurlarını rahat yerde izole dışı 8 saat çalıştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan intiharlarla gündeme gelen Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde hakkında disiplin soruşturması açılan infaz koruma başmemuru Şahin Dilek, savunmasında 24 saat dinlendirilmeden çalıştırıldıklarını ve kurum müdürünün koronavirüs tedbirlerine uymadan alkollü bir şekilde cezaevini denetlemeye geldiğini iddia etti.

‘KÖLE USULÜ ÇALIŞTIRIYORLAR’

Şahin savunmasında, cezaevi müdürünün kendisine ve arkadaşlarına koronavirüs kurallarına uymadığı gerekçesi ile cezalar verdirdiğini dile getirerek “Kendi maskesiz denetleme yapıyor” iddiasında bulundu. Şahin, savunmasında şöyle devam etti: “4287 sayılı İş Kanunu’nun 68 maddesine göre fazla çalışma mesaisine nazaran ara dinlenme yaptım. Ayrıca gece nöbetine gelen memura ertesi gün nöbet yazılmaz. Cezaevinde bu hakkımız gasp ediliyor. Fazla çalıştırılıp az dinlendiriliyoruz. Anayasanın 18. maddesinde belirtilen angarya yasağını ihlal ederek bizi köle usulü çalıştırmaktadır. Hakkımda iddia edilen suçlamayı reddediyorum. İlgililer hakkında iş mevzuatına aykırı davranmaktan şikâyetçiyim.”