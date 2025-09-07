Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası teslim oldu. Peki, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan kimdir? İlker Arslan neden görevden alındı?

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanan İlker Arslan, Sivas doğumlu olup evli ve üç çocuk babasıdır.

İLKER ARSLAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

"Rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği" iddiası ile görevden uzaklaştırılıp gözaltı kararı verildikten sonra teslim olan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, adliyeye sevk edildi.