Antalya Kaleiçi'nde yurttaşlar eğlence işletmelerinin gürültüsü nedeniyle uyuyamıyor

Yayınlanma: 25.07.2024 - 16:18

Güncelleme: 25.07.2024 - 16:18

Antalya her metropol gibi gündüz otobanların, trafiğin, sanayinin gürültüsünü taşıyor. Ancak geceleri, özellikle de canlı müzik yayını yapan eğlence mekanlarının yoğunlaştığı bölgelerde ortaya çıkan gürültü hem sakinlerini hem de turistleri uykusuz ve huzursuz bırakıyor. Antalya’nın merkezinde turist hareketliliğinin en fazla olduğu bölgelerden tarihi Kaleiçi Bölgesi’nde de uzun zamandır gürültü sorunu yaşanıyor.

Akdeniz Üniversitesi’nin 2021’de turizm sezonunun düşük olduğu Şubat ayında Kaleiçi’nde yaptığı 250 ölçümden 183 tanesinde akşam sınır değeri 60 desibeli aştığını tespit etmişti. Geçtiğimiz hafta Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi de konu hakkında bir açıklama yaptı ve Kaleiçi’ndeki gürültü kirliliğine dikkat çekti. Şube üyelerinden Nilgün Akbulut Çoban, gürültü kirliliğinin, su kirliliği veya diğer atıklar gibi gözle görünemeyen bir kirlilik olduğunu hatırlatarak, gürültünün hava kirliliğinden sonra insan sağlığı açısından psikolojik rahatsızlıklarla başlayıp fizyolojik rahatsızlıklara kadar gidebilen en tehlikeli kirlilik türü olduğunu belirtiyor.

TURİSTLER KONAKLAMAYI TERCİH ETMİYOR

Otellerle eğlence mekanlarının arasındaki mesafe düştükçe artan şikayetler çevrimiçi rezervasyon siteleri üzerinden de izlenebiliyor. Kaleiçi’nde konaklayan turistler otelin etrafından yüksek müzik sesi geldiği için uyumadıklarını belirttikleri yorumlarıyla kaldıkları otelin öneri puanını düşürüyorlar.

Hem Kaleiçi sakini hem de Kaleiçi’nde butik otel işletmecisi Ali İsmail Şahin, 13 yıldır Kaleiçi’nde olduğunu belirterek, “Müşteri geliyor, sabaha karşı elinde bavulu resepsiyonda para iadesi istiyor, mecbur vermek zorundasınız, çünkü siz ona yeterli kaliteli hizmet sunamıyorsunuz. Turist sayısında da düşüş oldu Kaleiçi’nde.” diyor.

Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Yetkil, Kaleiçi’nde gürültü probleminin 2015 yıllarından itibaren önce bölgesel başladığını ileri sürerek, mevcut durumu “Önce bu bölgedeki oteller çevrimiçi rezervasyon sitelerinde gürültüyle ilgili olumsuz yorum almaya başladı. Gürültü nedeniyle otelden ayrılan turist durum bölgesel olduğu için, Kaleiçi’nde başka bir bölgede otel seçiyordu ancak bu öyle bir noktaya geldi ki, insanlar daha önce otel değiştirirken artık bölge değiştirmeye başladı ve böylece “Kaleiçi’nde konaklanmaz”, algısı oluştu. Bu bölgede gürültü şikayetini gören turist, Kaleiçi demek gürültülü diyor ve bölgesini değiştiriyor. Darbukacı gelir üçte dörtte, hemen böyle bir otel penceresi vardır, bağırarak şarkı söyler, gibi bir ortam oluştu.” sözleriyle yorumluyor.

TAŞINMANIN YOLUNU ARIYORLAR

Gürültüden rahatsız olan turistler sabah oteli ya da Kaleiçi’ni terk ederken, Kaleiçi’nin sakinleri ise bir yandan gürültüyle yaşamanın bir yandan da taşınmanın yollarını arıyor.

Kaleiçi sakini ve aynı zamanda esnaflarından Mehmet Sağgün, eşiyle beraber uyumak için ya müziğin bitmesini ya da çok ağır uyku hapları aldıklarını ve ilk fırsatta dükkanını ve evini satabilirse Kaleiçi’nden ayrılmak istediğini “Kısacası dağdan gelen bağdakini kovuyor, binayı satabilirsek boynumuzu eğmek zorundayız, bu yaştan sonra sinir hastası olmak istemiyorum, olduk zaten de. Uykusuzluktan çıldırmak üzere olduğum oluyor, yorgunluktan erken uyumak istiyorum, müzik bitinceye kadar bekliyorum, Çin işkencesi gibi” sözleriyle ifade ediyor Çocukluk yıllarından beri Kaleiçi’nde olan emekli hakem Vural Gazez de evinin yakınında müzik yayını yapan işletmeden gelip yatak odasına ulaşan yüksek müzik nedeniyle uykusuzluk çektiğini anlatıyor.

EĞLENCE RUHSATI NEREDEN ALINIYOR?

Gürültü şikayetleri doğrultusunda gündeme gelen ilk soru, müzik yayını yapan bu eğlence mekanlarına ruhsat nasıl veriliyor” oluyor. Ruhsat almak için işletmelerin önce müzik yayını belgesi alması gerekiyor. Bu belge için de adres Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İl Müdürlükleri. İl Müdürlükleri’ne akredite olmuş, bağımsız laboratuvarlara bağlı çevre mühendisleri, işletmenin yakınında bulunan konut ve hassas alanlardan ölçümler yaparak bir rapor hazırlıyorlar. İl müdürlükleri bu raporu değerlendirerek Müzik Yayın Belgesi verilip verilmeyeceğine karar veriyor. Müzik yayın belgesini alan kurum, bu belge ile işletmesinin bağlı bulunduğu ilçe belediyesine başvuruyor. Belediye, müzik yayını dışında işletmenin açılabilmesi için diğer gerek şartlar da yerine getirildiyse ruhsat verebiliyor.

Bakanlığın akredite laboratuvar kurumlarından birinde ses ölçümü yapan çevre mühendisi Halil Gencer, eğlence mekanlarının müzik yayın belgesi ve ruhsatı aldıktan sonra, hoparlör güçlerini arttırıp, yönlerini değiştirebildiklerini, belge ve ruhsat aldıkları koşulları değiştirmelerinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu söylüyor.

KİM SORUMLU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda gürültü haritaları üzerine çalışan çevre mühendisi Dr. Mustafa Ece, belediyelerin zannedildiği gibi gürültünün denetimi ve cezalandırılmasından değil, gürültü haritaları ve bu haritalar rehberliğinde eylem planları hazırlamakla, gürültünün yönetimine yönelik politikalar oluşturmaktan sorumlu olduğu bilgisini veriyor. Gürültü ile ilgili şikayetlerin adresinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ya da CİMER vasıtası ile yapılabileceği bilgisini veriyor.

''KAPANMA CEZASI VEREBİLİYORLAR''

Şikayetçinin cep telefonu ya da başka bir cihaz ile kaydettiği ses ise kanıt sayılmıyor. Müzik yayını ile ortaya çıkan sesin, ölçüm yapılmadan saniyeler önce de ortadan kaldırılabilir olması ve izinin sürülememesi, gürültünün tespitinde ve kanıtlanmasında işleri zorlaştıran bir başka engel. Bakanlık yetkilileri şikâyet üzerine, gürültü olduğu iddia edilen noktanın yakınındaki konut ve hassas bölgelerde ölçümler yapıyor ve belirlenen ses sınırının aşıldığı tespit edilirse, 232 bin TL’den başlayıp işletmenin kapatılmasına kadar ceza verebiliyor.

''CİMER'E MÜRACAAT EDİYORUZ''

Kaleiçi esnafı ve sakini Mehmet Sağgün, “CİMER’e Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na müracaat ediyoruz, geldik adresinde bulamadık, müziği tespit edemedik diyorlar. İnsanların çoğu şikayet etmeye korkuyor çünkü tehdit ettiklerini ben biliyorum. Şikâyet ettiğiniz zaman yetkili geliyor diyor ki “Şuradaki Mehmet Sağgün sizi şikâyet etti” sonra adam geliyor kapımın önünde gövde gösterisi yapıyor. Bir daha şikâyet eder miyim? “diye soruyor.

Kaleiçi’nde gürültü sorununa karşı Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi,, Avrupa’da da c¸evresel ggürültüyü uzaktan izleyen dijital sistemlerini çözüm olarak gündeme getiriyor.