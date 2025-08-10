Antalya–Manchester seferinde panik: Uçak kalkıştan sonra geri döndü

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının iniş takımlarında duman çıkmasının ardından aynı olay tekrar meydana geldi.
Antalya- Manchester seferini yapmak için kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında dumanlar yükselmeye başladı.
UÇAK HAVALİMANI'NA GERİ DÖNDÜ
Olayın ardından uçağın pilotu, acil durum üzerine Antalya Havalimanı'na geri döndü.
Yer ekipleri acil müdahale önlem alırken, uçak ise sorunsuz şekilde piste teker koydu. Uçak park pozisyonuna alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.