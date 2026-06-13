Antalya Otogarı'nda balık operasyonu: 260 kilo ele geçirildi

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik görevlileri bir otobüs firmasının yolcu indirme reyonuna 17 strafor koli indirildiğini fark etti.

Kolileri kontrol eden ekipler, kolilerde uygunsuz şartlarda balık taşındığını tespit etti. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında ise iki farklı şahsa ait av yasağı döneminde avlanan 11 çeşit balık olduğu tespit edildi. Soğuk zincirle taşınması gereken balıkların da taşıma kurallarına uymadığı gerekçesi ile el kondu.

OTOBÜS FİRMASINA CEZA UYGULANDI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında ise kolilerden toplamda 260 kilo barbun, zargana, grida, lahos, iskorpit, dil balığı gibi çeşitli balıklar çıktı. Avlanma yasağı döneminde avlanan balıklar ile uygunsuz şartlarda taşınan balıklara el kondu. Ekipler, taşıma şartlarına uyulmamasından dolayı otobüs firmasına da cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, halk sağlığını tehlikeye atacak, taşımacılığa geçit verilmeyeceğini bildirdi.