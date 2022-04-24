Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
Antalya'da, güneşli havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahilde yoğunluk oluşturdu.
Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk yaşanıyor.
Konyaaltı ve Lara plajlarından denize girerek serinleyen tatilcilerden bazıları, şezlonglarda güneşlendi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.
Çocuklar ise deniz ve kumda oynamanın keyfini çıkardı.
Öte yandan Konyaaltı Sahili'ndeki bazı işletmelerin yaza hazırlık amacıyla çalışma yaptığı dikkati çekti.
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