Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
Antalya'da turistler ve yurttaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Sahilde güzel havanın tadını çıkaran kimi yurttaş denize girdi, kimi yurttaş da çocuklarıyla kumsalda oynadı.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.
Sahilde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler denize girdi, bazı aileler çocuklarıyla kumsalda oynadı, çocuklar da oyuncak köpük uçururken, bazıları da bisiklet sürdü, köpekleriyle palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.
YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPILDI
Bazı tatilciler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu, parklarda spor yaptı. Andrenalin tutkunları da Varyant bölgesinde yamaç paraşütü yaptı.
Bölgede toplanan vatandaşlar, kayalıkların ve ağaçların üzerinde süzülen paraşütçüleri izledi.
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