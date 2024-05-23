Antalya sis altında... Görüş mesafesi düştü!

Antalya'da sabah saatlerinde nemin yüzde 98'e, yüzey toz konsantrasyonunun orta seviyeye ulaşmasıyla oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:20
Antalya sis altında... Görüş mesafesi düştü!
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Antalya'da sabah saatlerinde oluşan sisten bazı mahallelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Saat 10.00 sıralarında hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 98'e yükseldi.

Yüzey toz konsantrasyonu 98 mikrogram/metreküp ile 'orta' seviyeye ulaşan Antalya'da, toz taşınımı nedeniyle sis yüzeyde daha çok hissedildi. Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla 25 metre yüksekliğindeki falezlerden deniz zaman zaman görülemedi.

Yüksek katlı binalarda oturanlar sisle kaplanan apartman balkonundan çevreyi gözlemledi. Konyaaltı Sahili, varyant gibi alanlarda ise turistler sisle kaplanan deniz yüzeyini fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Turistler kentin turistik yerlerinde hatıra fotoğrafı çekti. Kenti çevreleyen Beydağları sisten görülemedi.

Caddede yürüyenlerin bazıları da tozdan rahatsız olmamak için ağız ve burnunu kapatarak tedbir aldı. Meteoroloji verilerine göre bugün sis ve bulutlu havanın kentte etkili olması bekleniyor.


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