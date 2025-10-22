Antalya Turizm Fuarı (ATF) 7. kez kapılarını açtı: Turizm Fuarı’nda sektörün arayışı

Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği ATF, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektöre yön veren fikirleri, yenilikçi iş birliklerini ve küresel bağlantıları aynı çatı altında buluşturdu.

Yedinci kez kapılarını açan ATF, değişik ülkelerden katılan yüze yakın turizm profesyonelleri aynı platformda buluşturdu. 24 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek olan fuar ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde devam eden ATF25, bu yıl “Sürdürülebilir Misafirperverlik” temasıyla turizmin geleceğine yön veriyor.

Türkiye İş Bankası ana sponsorluğu ve Kilit Hospitality Group ana partnerliğiyle gerçekleşen organizasyon, 40 bin metrekarelik alanı ve kapsamlı içeriğiyle turizm dünyasının odak noktası haline geldi. ATF25, yalnızca bir fuar değil, sektörün vizyonunu paylaşan, geleceği birlikte tasarlayan güçlü bir etkileşim alanı olarak öne çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın da desteklediği fuarda özellikle sağlık, spor ve bilişim alanlarında faaliyet gösteren markalara yüzde 60’a varan teşvik sağlanıyor.

ATF Kurucusu ve Genel Müdürü Selçuk Meral, dünya fuarcılığının en prestijli organizasyonu UFI – The Global Association of the Exhibition Industry’ye üye olan ilk Türk turizm organizasyonu olduklarını bildirdi.

Antalya Turizm Fuarı, panellerden workshoplara, özel sunumlardan ödül programlarına kadar turizmin her alanını kapsayan bir içerik sunuyor.

“Türk Misafirperverliği’nin Öncüleri” ödül töreni, “SKAL Dünya Liderleriyle Küresel Bağlantılar” oturumu, “Tourism Design Awards” ve “Start-Up Demo Day” etkinlikleri, sektörde bilgi paylaşımının ve küresel bağlantıların merkezini oluşturuyor.

Sektörün öncü isimleri, yerel yönetimler, akademisyenler, teknoloji girişimleri ve otel grupları ATF25’te bir araya geliyor.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, GTM Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, konsoloslar ve çok sayıda sektör temsilcileri katıldı.

Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada turizm sektörünün çok geniş kapsamlı bir sektör olduğunu belirterek, "Antalya çok özel bir şehir ve turizm pastasından alacağımız daha çok paylar var. Antalya en az 50 yıllık bir serüvende bu noktalara geldi. Sürdürülebilirlik bu hususta bizim açımızdan kritik öneme sahip bir konu. Öncelikle sularımızı korumamız lazım. Doğamızı korumamız lazım. Bizim açımızdan bir numaralı görev sürdürülebilir bir doğayı turizmin hizmetine sunmak” dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Türk halkını KKTC’ye davet ederek, “Kıbrıs anlatılmaz yaşanır” diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Ekonomik anlamda ülkemizin bir lokomotif kentidir Antalya. 17,5 milyar dolar turizm geliriyle Türkiye ekonomisine verdiği katkıyla -ki bunun yanında tarım kenti olarak bilinir- Antalya tarımın ülkemize katkısı 2.2 milyar dolardır. Sanayinin ülkemize katkısı 500 milyon dolardır. Bu anlamda tam anlamıyla diyebiliriz ki 44 sektörü birebir destekleyen turizm, Türkiye'nin lokomotif sektörüdür. Türkiye'nin değil dünyanın turizm başkentidir” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman da şu mesajları verdi:

“Yeni bir yol haritasına ihtiyacımız var. Sanmayalım ki bu başarılarımız daimi olacak ve hiçbir şey yapmadan bütün bu ekonomimizi sağlamaya devam edeceğiz. Durum öyle değil. Bu yıl bile geçen yılki pazarlarımızdan çok az bir Orta Doğu eksilmemize rağmen Bakıyoruz ki bir duraklama dönemine girmiş gibi hissediyoruz. Artık eski cazibelerimizi yenileriyle tamamlamamız gerekiyor.”