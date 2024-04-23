Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:55

Güncelleme: 23.04.2024 - 13:55

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile gün boyu çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları, Antalya semalarında olacak. Peki, Antalya Türk Yıldızları gösterisi ne zaman? 23 Nisan Antalya Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta başlayacak, nereden izlenecek?

ANTALYA TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Konyaaltı Sahili semalarında gösteri yapacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'ya geliyor.

Türk Yıldızları, 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Konyaaltı Sahili semalarında nefes kesen bir gösteri yapacak. Adrenalin dolu gösterisiyle izleyenlere görsel bir şölen sunacak Türk Yıldızları, Antalyalılara 23 Nisan coşkusunu yaşatacak.

Kutlamalar kapsamında TCG Çanakkale Denizaltısı Antalya Askeri Limanında 23 Nisan 10.00 – 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.