Antalya ve Burdur sınırlarında kalan maden alanının genişletilmesinde son aşamaya geldi: 35 bin ağaç yok olacak

Antalya ve Burdur’u kapsayan alanda kalker ocağı işleten As Çimento, alanını büyütmek için gerekli işlemleri tamamlıyor. Şirket, bölgedeki ocağı 177 hektar yani 249 futbol sahası büyüklüğüne genişletmek istiyor.

Şirketin başvurusunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 30 Temmuz’da Ankara’da inceleme değerlendirme komisyonunun projeye ilişkin toplanayacağını açıkladı. Şirket bu adımdan sonra onaya daha da yaklaşacak. Şirketin toplamda 269 milyon 277 bin TL harcayağı projeyle birlikte bölgeden yıllık 2 milyon 995 bin 200 ton üretim yapılacak.

Çevre düzeni planlarına göre tamamı orman alanı olan bölgede patlatma işlemi uygulanacak. Ayda 13, yılda da 160 adet patlatma yapılacak. Her atımda 120 adet delik açılacak. Her bir deliğe de 53.26 kilogram ANFO tipi patlayıcı ve yemleyici olarak da bir kilogram dinamit yerleştirilecek.

Bu şekilde şirket yılda 1 milyon 21 bin kilogran ANFO, 19 bin 177 kilogram da dinamit patlatacak.

ENDEMİK TÜR BULUNDU

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanırken bölgede yapılan çalışmalarda alanda üç endemik bitki türünün de yaşadığı belirlendi. Bu türler gülpapatya, ricotia sinuata ve salvia pisidica oldu.

Öte yandan şirket alanı büyütmek için ağaç kesimi de yapacak. Şirket proje alanında 15 metrede bir ağaç olduğunu belirtiyor ancak, hesaplama yapıldığında kesilecek ağaç sayısı ise 35 bin 333 adet olarak rapora yazıldı. Şirket “ağaçların taşınmadan kesileceğini, kesilecek ağaçların da beş katı kadarının dikileceğini” belirtiyor. Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı da 8 Ağustos 2024’te yapıldı. Bölgede yaşayan yurttaşlar patlatma sırasındaki endişelerini dile getirdi.