Antalya'da 5,8 milyon liralık tütün dolandırıcılığına 8 gözaltı

Antalya’da nargile tütünü üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firmaya ait 181 bin 170 dolar değerindeki tütünü, yurt dışına sevkiyatını yapma vaadiyle il dışında başka bir araca yükleyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edin edilen 8 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:53
Antalya'da 5,8 milyon liralık tütün dolandırıcılığına 8 gözaltı
Abone Ol google-news

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde nargile tütünü üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firmaya ait 181 bin 170 dolar değerindeki tütünün yurt dışına sevkiyatını yapma vaadiyle ürünlerin araca yüklendikten sonra il dışında başka bir araca boşaltıldığını tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olayı ile ilgili Antalya merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ile şüphelilere ait cep telefonlarına, sim kartlarına ve dijital materyallere el konuldu.


Antalya haberleri tütün haberleri

İlgili Haberler

Ege’nin ‘beşibirlik’i ve tütün

Ege’nin ‘beşibirlik’i ve tütün
Tütünde kamucu politikalara dönülmeli

Tütünde kamucu politikalara dönülmeli
Tütün ambarında fideler toprakla buluştu! 2 ay sonra hasat edilecek...

Tütün ambarında fideler toprakla buluştu! 2 ay sonra hasat edilecek...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir

Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir
Nuri Alço beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez görüntülendi!

Nuri Alço beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez görüntülendi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Siyaseti adalete alet etmemek lazım'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: 'Siyaseti adalete alet etmemek lazım'
Diyanet’in yemek listesi ortaya çıktı: Fiyatlar tartışma yarattı

Diyanet’in yemek listesi ortaya çıktı: Fiyatlar tartışma yarattı
Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti... Dilan Polat ve Engin Polat için karar!

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti... Dilan Polat ve Engin Polat için karar!
Fenomen Buse Aydın’a ‘cinsel terapi’ cezası

Fenomen Buse Aydın’a ‘cinsel terapi’ cezası
'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de

'Kamuda tasarruf' genelgesi Resmi Gazete'de
Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu