Antalya'da bahar havası yaşanıyor: Denizin sıcaklığı havayı geçti

Deniz suyunun havadan sıcak olduğu Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Tatilciler sıcaklığı 20 derece olan denize girip yüzdü.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:04
Antalya'da bahar havası yaşanıyor: Denizin sıcaklığı havayı geçti
Abone Ol google-news

Yurdun birçok yerinde karlı ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

Denizin havadan sıcak olduğu kente yaşayanlar ve tatilciler, bahar havasını fırsat bilip Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı tatilciler denize girerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Rusya'dan tatil için 1 haftalığına Antalya'ya gelen İlyas İbadullah, denizin havadan sıcak olduğunu söyledi. Üşümediğini belirten İbadullah, bir süre yüzdükten sonra sahilde güneşlendi.


Antalya deniz suyu deniz Sıcaklık

İlgili Haberler

Tarih verildi... Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor

Tarih verildi... Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
Kasımda 67 merkezde 'ekstrem sıcaklık' rekoru kırıldı

Kasımda 67 merkezde 'ekstrem sıcaklık' rekoru kırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 'Yeni yılın ilk ayında sıcaklıklar normalin üzerinde devam edecek'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 'Yeni yılın ilk ayında sıcaklıklar normalin üzerinde devam edecek'

En Çok Okunan Haberler