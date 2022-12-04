Antalya'da balık havuzu patladı iddiasını duyan sahile koştu

Antalya’nın Finike ilçesinde balık üretme çiftliklerinin havuzlarının patladığı iddiasını duyan vatandaşlar Finike sahiline akın etti.

İHA
04 Aralık 2022 Pazar, 16:59
Antalya'da balık havuzu patladı iddiasını duyan sahile koştu
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Finike ilçesinde "sahilde balık havuzu patladı" söylentisi üzerine oltasını alan soluğu sahilde aldı. Çok sayıda vatandaşın sahile gelerek balık tuttuğu görüldü. Balık tutabilen az sayıda şanslı vatandaşın dışında diğerleri güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı.


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