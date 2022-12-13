Antalya'da bir kişi otel odasında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Antalya’da otelde kalan H.B. (31), odasında başına silahla ateş edilmiş halde ölü bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'ndeki bir otelde 8 gündür konaklayan H.B'nin (31) uzun süredir dışarı çıkmaması üzerine görevliler odasını telefonla aradı.
Telefonlara cevap alamayan otel çalışanları kapıyı açtıklarında H.B'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otele gelen ekipler, başından tabancayla vurulan genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bu kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaşamına son vermiş olabileceği üzerinde durulan H.B'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
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