Antalya'da çakarlı araca yeni tarife üzerinden ceza!
Alanya ilçesinde trafik ekipleri, uygulama sırasında sorguladıkları araçta çakar tespit etti. Çakar sebebiyle 138 bin 172 Tl ceza uygulanan sürücüye ayrıca alkollü araç kullanmak suçundan da 9 bin 267 TL ceza kesildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik uygulamasında çakar lamba takan aracı durdurdu. Trafik ekipleri, yapılan kontroller sonucunda sürücünün alkollü olduğunu, aracına çakar lamba taktığını ve aracın muayenesiz olduğunu tespit etti.
Sürücüye ilgili kanun maddeleri gereğince, çakar lamba takmaktan 138 bin 172 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ve muayenesiz araç kullanmaktan ise 2 bin 167 TL cezai işlem uyguladı. Trafik ekiplerinin araç ve sürücüsüne toplamda 149 bin 606 TL para cezası uyguladı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 7 ay süre ile el konulurken, araç ise 1 ay süre ile trafikten men edildi. Araçta takılan bulunan çakar lamba ise trafik ekipleri tarafından kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
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