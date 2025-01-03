Muğla'da yetkisiz çakar kullanımına rekor ceza!

Kentte polisin yaptığı kontrolde yetkisiz çakar kullandığı saptanan otomobilin sürücüsü ile sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

Muğla'da yetkisiz çakar kullanımına rekor ceza!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 08:26

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Cumhuriyet Caddesi’nde denetleme yaptı. Polis, durumundan şüphelendiği 35 plakalı otomobili durdurdu.

Ş.G. yönetimindeki araçta yapılan kontrolde ‘çakar’ olarak bilinen ışıklı uyarı sistemi bulunduğu ve yetkisiz olarak kullandığı belirlendi.

Çakar sistemine el konulurken, sürücü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 bin TL olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, bir ay süreyle trafikten men edilen otomobil, emniyet otoparkına alındı.


Etiketler: #araç #çakar #ceza #muğla

İlgili Haberler

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Yetkisiz çakar kullanan binlerce sürücüye ceza!

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Yetkisiz çakar kullanan binlerce sürücüye ceza!
Yetkisiz 'çakar' kullanımına 192 bin TL ceza

Yetkisiz 'çakar' kullanımına 192 bin TL ceza
Edirne'de çakar ve siren sistemli otomobile rekor ceza!

Edirne'de çakar ve siren sistemli otomobile rekor ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler