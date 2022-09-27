Antalya'da cinayet: Otomobilinde bulundu
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulundu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi D-400 kara yolu Çifteçeşmeler mevkisinde, yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, 45 yaşındaki Ramazan K. olduğu belirlenen kişinin boğazının kesildiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan K'nin cesedi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araçta yapılan incelemede bir miktar döviz bulunduğu ve Ramazan K'nin seyyar döviz satışı yaptığı öğrenildi.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Millet İttifak'ı arayı açıyor