Evin garajında ölü bulundu
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan Nural Temiz (57), evinin garajında ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şavşat ilçesinde 24 Eylül Cumartesi sabah saatlerinde Nural Temiz, çalıştığı işyerine gitmeyince, mesai arkadaşları durumu ailesine haber verdi. Aile fertlerinin aramalarında Nural Temiz, evinin garajında hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.
İNCELEME YAPILACAK
İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Temiz'in öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Temiz'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin, Temiz'in ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor.
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