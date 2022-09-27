Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu
Yaklaşık 4 yıldır Ayrancı'da görev yaptığı öğrenilen 27 yaşındaki astsubay Yeter Akar, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubay evinde ölü bulundu.
İşe gitmeyen Yeter Akar'ı (27) merak eden arkadaşları eve gitti. Hareketsiz halde bulunan Akar için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Hayatını kaybettiği anlaşılan Yeter'in cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Ayrancı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Adıyamanlı olan Akar'ın 4 yıldır Ayrancı'da görev yaptığı öğrenildi.
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