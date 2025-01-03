Antalya'da deprem mi oldu? 3 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? 3 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor.İşte, 3 Ocak'ta meydana gelen depremler...
ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.51 sıralarında gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.
3 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.01.03 08:18:04 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.01.03 08:06:03 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
2025.01.03 07:56:42 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
2025.01.03 07:54:27 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2025.01.03 07:22:58 -.- 2.4 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.01.03 07:07:39 -.- 1.2 -.- MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)
2025.01.03 07:04:30 -.- 2.1 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR)
2025.01.03 06:58:58 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.01.03 06:32:44 -.- 2.0 -.- TANDIRLI-(ERZINCAN)
2025.01.03 06:17:57 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.01.03 06:10:20 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2025.01.03 05:46:43 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
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