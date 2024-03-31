Antalya'da deprem mi oldu? 31 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mart Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 31 Mart Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:12
Antalya'da deprem mi oldu? 31 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Mart'ta meydana gelen depremler...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

31 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:56:26 -.-  1.6  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)     

08:33:20 -.-  2.1  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)            

08:06:30 -.-  1.4  -.-   HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)                

07:59:49 -.-  1.3  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)         

07:42:32 -.-  1.2  -.-   SULUKOY-REYHANLI (HATAY)              

07:31:47 -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                            

07:26:19 -.-  1.5  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)        

07:07:44 -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)              

07:03:56 -.-  2.0  -.-   KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY)             

06:42:05 -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)              

06:37:35 -.-  1.1  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                

06:21:15 -.-  1.4  -.-   AKKUYU-SARICAM (ADANA)                

06:13:22 -.-  1.4  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)           

05:57:57 -.-  1.6  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)             

05:42:57 -.-  1.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)               

05:40:31 -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                

05:38:27 -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                 

05:33:05 -.-  2.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                

05:17:57 -.-  1.4  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 

05:14:14 -.-  2.1  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)              

05:11:45 -.-  1.7  -.-   OZBEK-SAMANDAG (HATAY)                

05:09:51 -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                

04:50:52 -.-  2.6  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)              

04:44:33 -.-  1.8  -.-   SARIBUDAK-GENC (BINGOL)               

04:35:24 -.-  1.9  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                 

04:28:15 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                               

04:23:49 -.-  1.2  -.-   SELIMIYE-(BALIKESIR)                  

04:20:32 -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                

04:20:18 -.-  1.4  -.-   YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)            

04:14:07 -.-  1.6  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                      

03:58:07 -.-  1.8  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)             

03:30:29 -.-  1.8  -.-   GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)           

03:29:53 -.-  1.0  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)          

03:05:36 -.-  1.2  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)       

02:59:55 -.-  2.4  -.-   CEYLAN-CERMIK (DIYARBAKIR)            

02:54:03 -.-  1.5  -.-   DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR)           

02:43:52 -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)        

02:34:13 -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                 

02:33:12 -.-  1.2  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)              

02:29:09 -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                               

02:25:40 -.-  2.1  -.-   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)           

02:22:15 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                               

02:17:39 -.-  1.4  -.-   KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)  

02:09:24 -.-  2.3  -.-   EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)        

01:55:02 -.-  1.2  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)     

01:52:30 -.-  1.7  -.-   KARAKOY-(BOLU)                        

01:38:55 -.-  1.2  -.-   KUZUKUYU-EREGLI (KONYA)               

01:32:22 -.-  1.3  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)     

01:06:56 -.-  2.6  -.-   ALATEPE-(BINGOL)                      

00:32:16 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                               

00:15:05 -.-  1.2  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        


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