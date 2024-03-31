Antalya'da deprem mi oldu? 31 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:12

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:56

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Mart'ta meydana gelen depremler...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

31 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:56:26 -.- 1.6 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:33:20 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

08:06:30 -.- 1.4 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)

07:59:49 -.- 1.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

07:42:32 -.- 1.2 -.- SULUKOY-REYHANLI (HATAY)

07:31:47 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

07:26:19 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:07:44 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

07:03:56 -.- 2.0 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY)

06:42:05 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

06:37:35 -.- 1.1 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)

06:21:15 -.- 1.4 -.- AKKUYU-SARICAM (ADANA)

06:13:22 -.- 1.4 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)

05:57:57 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

05:42:57 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

05:40:31 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

05:38:27 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:33:05 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

05:17:57 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:14:14 -.- 2.1 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)

05:11:45 -.- 1.7 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY)

05:09:51 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

04:50:52 -.- 2.6 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)

04:44:33 -.- 1.8 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL)

04:35:24 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)

04:28:15 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

04:23:49 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR)

04:20:32 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

04:20:18 -.- 1.4 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)

04:14:07 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

03:58:07 -.- 1.8 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

03:30:29 -.- 1.8 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)

03:29:53 -.- 1.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:05:36 -.- 1.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

02:59:55 -.- 2.4 -.- CEYLAN-CERMIK (DIYARBAKIR)

02:54:03 -.- 1.5 -.- DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR)

02:43:52 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

02:34:13 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:33:12 -.- 1.2 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

02:29:09 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

02:25:40 -.- 2.1 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)

02:22:15 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

02:17:39 -.- 1.4 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:09:24 -.- 2.3 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:55:02 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:52:30 -.- 1.7 -.- KARAKOY-(BOLU)

01:38:55 -.- 1.2 -.- KUZUKUYU-EREGLI (KONYA)

01:32:22 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

01:06:56 -.- 2.6 -.- ALATEPE-(BINGOL)

00:32:16 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

00:15:05 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)