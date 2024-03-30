Deprem felaketinde kapanan Hatay Havalimanı yeniden seferlere başladı
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından kapanan Hatay Havalimanı yeniden seferlere başladı.
6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.
Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağı, 17.00’de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboga- Hatay 18.19 uçağı 55 yolcuyla, THY’nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağı 157 yolcuyla, Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı.
Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.
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