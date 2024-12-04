Antalya'da deprem mi oldu? 4 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:21

Güncelleme: 04.12.2024 - 13:00

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

4 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

2024.12.04 08:25:54 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2024.12.04 06:41:25 -.- 2.0 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

2024.12.04 06:35:48 -.- 1.9 -.- YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN)

2024.12.04 06:28:37 -.- 2.4 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)

2024.12.04 06:10:04 -.- 1.4 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)

2024.12.04 05:50:54 -.- 1.6 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.12.04 05:45:09 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2024.12.04 05:42:06 -.- 2.1 -.- NURIBEY-(AFYONKARAHISAR)

2024.12.04 05:38:08 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.12.04 05:19:53 -.- 1.7 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE)

2024.12.04 05:12:49 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.12.04 05:11:36 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

2024.12.04 05:03:45 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 12.09 sıralarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 32.69 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.