Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Antalya merkezli 7 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 kişi tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 14 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:50

Antalya merkezli 7 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerinin gerçeğini taklit edip sahte sitelerini kurarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte site üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 35 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.


Etiketler: #Antalya #dolandırıcılık

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