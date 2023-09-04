Antalya’da feci kaza! İki araç kafa kafaya birbirine girdi: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 19:19

Güncelleme: 04.09.2023 - 19:43

Kaza, Akseki-Seydişehir karayolu Akçeşme mevkii yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Ünalan yönetimindeki 42 NA 480 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen 61 AT 532 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Kazada aracın içinde sıkışan Ömer Ünalan, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araç içerisinde bulunan Muhsin Ünalan, Ömer Karabulut ve otomobilde bulunan Buse Kölgeli, Derya Kölgeli, Fatih Kölgeli ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine sevk edildi. Ünalan’ın cenazesi de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.