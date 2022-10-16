Antalya'da inşaattan düşen 57 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen 57 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Türker (57) inşaatta kalıp çakarken dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattan aşağı düştü.
Durumu fark eden mesai arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Türker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türker, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türker'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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