Antalya'da korkunç kaza: Ölüm tatil dönüşü yakaladı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:59

Güncelleme: 16.08.2023 - 11:02

Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Jandarma kamp kavşağında; Manavgat istikametine seyir halindeki Mevlüt Y. idaresindeki beton mikseri, Tilkiler yönünden kavşağa çıkan Erkan Ekinci yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sıkışan sürücüyü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi çıkardı.

KURTARILAMADI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erkan Ekinci ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Erkan Ekinci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TATİLDEN DÖNÜYORLARDI

Erkan Ekinci’nin Almanya’da yaşadığı, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte tatil için Manavgat’a geldiği bildirildi.

Tatillerini tamamlayan annenin sabah otelden ayrıldığı, baba ve yaşları 6 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun ise kiraladıkları otomobil ile Antalya Havalimanı'na gitmek üzere otelden ayrıldığı, D-400 karayoluna çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.