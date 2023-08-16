Antalya'da korkunç kaza: Ölüm tatil dönüşü yakaladı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile mikserin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Erkan Ekinci (42), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almanya’da yaşayan Ekinci’nin eşi ve 3 çocuğuyla beraber Manavgat’a tatile geldiği, eşinin sabahtan otelden ayrıldığı, Erkan Ekinci’nin de çocuklarıyla birlikte havalimanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Jandarma kamp kavşağında; Manavgat istikametine seyir halindeki Mevlüt Y. idaresindeki beton mikseri, Tilkiler yönünden kavşağa çıkan Erkan Ekinci yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sıkışan sürücüyü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi çıkardı.
KURTARILAMADI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erkan Ekinci ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Erkan Ekinci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TATİLDEN DÖNÜYORLARDI
Erkan Ekinci’nin Almanya’da yaşadığı, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte tatil için Manavgat’a geldiği bildirildi.
Tatillerini tamamlayan annenin sabah otelden ayrıldığı, baba ve yaşları 6 ile 15 arasında değişen 3 çocuğun ise kiraladıkları otomobil ile Antalya Havalimanı'na gitmek üzere otelden ayrıldığı, D-400 karayoluna çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Peker'den imalı paylaşım
- 101 yaşındaki doktor asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- HDP'den yanıt!
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü
- AKP’li isimler ‘aflarını istiyor’!
- Erdoğan'ın danışmanı Konakcı'ya sahip çıktı