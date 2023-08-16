Malatya'da korkunç kaza: Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı!
Malatya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
H.K. (62) idaresindeki 44 AK 223 plakalı yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi Elemendik mevkisinde H.Ç. (60) yönetimindeki 26 GE 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan H.Ç, M.B, S.B, Z.Ç, ile R.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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