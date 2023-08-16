Malatya'da korkunç kaza: Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı!

Malatya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:02
Malatya'da korkunç kaza: Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı!
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H.K. (62) idaresindeki 44 AK 223 plakalı yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi Elemendik mevkisinde H.Ç. (60) yönetimindeki 26 GE 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan H.Ç, M.B, S.B, Z.Ç, ile R.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


acil servis Malatya

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