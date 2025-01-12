Antalya'da korkutan ev yangını! Komşuları kurtardı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 11:37

Güncelleme: 12.01.2025 - 11:37

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 823 Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında, saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan Ramazan isimli ev sahibinin, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürüyor.