Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

(İHA)
24 Temmuz 2022 Pazar, 12:47
Antalya'da orman yangını
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 Antalya'da orman yangını çıktı. Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.


Antalya orman yangını
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