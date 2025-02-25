Antalya’da oto yıkamacıya 'Sevgilime kim yazdı' baskını: Cinayet silahı metruk binada bulundu

Antalya'da, kız arkadaşına mesaj attığını düşündüğü kişiye öfkelenen bir şahıs oto yıkamacıya ateş açtı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. Polis, cinayet silahını metruk bir binanın bodrum katındaki havalandırmada buldu.

Antalya’da oto yıkamacıya 'Sevgilime kim yazdı' baskını: Cinayet silahı metruk binada bulundu
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DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:16

Antalya’nın Kepez ilçesi Termessos Bulvarı’nda B.A. isimli şahıs, 3 arkadaşıyla birlikte oto yıkamacıya gelerek “Sevgilime kim yazdı?” diyerek bağırdıktan sonra tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Haydar Sarp bacağından, çalışan Şükrü Alkaş ise göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şükrü Alkaş, kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Haydar Sarp’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren B.A.’nın yanındaki şüphelilerden A.Ü.’yü gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan tabancanın, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi’ndeki 5 katlı metruk bir binada saklandığını belirleyen ekipler, silahı bodrum katındaki havalandırma boşluğunda buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, tabanca üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren B.A. ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Antalya #parmak izi #sağlık durumu

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