İşletme sahibi ölmüştü: Adana'daki dönerci cinayetinin nedeni ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:59

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:04

Seyhan İlçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde 17 Şubat günü saat 00.30 sıralarında, A. E. E. (17) gece dönercisinin önünde beklediği sırada bir çalışanın "Ne bakıyorsun" demesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.E.E. belinden tabancasını çıkartıp, hedef gözetmeksizin işyerine ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucunda işletme sahibi Fevzi Güçlü karnından vurularak yere yığıldı. Bu sırada A.E.E. kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devler Hastanesine kaldırılan Fevzi Güçlü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu A.E.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin A.E.E.’nin kaçtığı adresi belirledi. A.E.E. saklandığı evde yakalandı.

"NE BAKIYORSUN DEDİĞİ İÇİN ATEŞ AÇMIŞ"

Emniyette sorguya alınan A.E.E, "Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri ‘Ne bakıyorsun?’ diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.