İşletme sahibi ölmüştü: Adana'daki dönerci cinayetinin nedeni ortaya çıktı

Adana’da gece dönercisi işleten şahsı öldüren şüpheli 17 yaşında çocuk çıkarken; cinayetin, ‘Ne bakıyorsun?’ tartışmasından işlendiği belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşletme sahibi ölmüştü: Adana'daki dönerci cinayetinin nedeni ortaya çıktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:59

Seyhan İlçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde 17 Şubat günü saat 00.30 sıralarında, A. E. E. (17) gece dönercisinin önünde beklediği sırada bir çalışanın "Ne bakıyorsun" demesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.E.E. belinden tabancasını çıkartıp, hedef gözetmeksizin işyerine ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucunda işletme sahibi Fevzi Güçlü karnından vurularak yere yığıldı. Bu sırada A.E.E. kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devler Hastanesine kaldırılan Fevzi Güçlü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu A.E.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin A.E.E.’nin kaçtığı adresi belirledi. A.E.E. saklandığı evde yakalandı.

"NE BAKIYORSUN DEDİĞİ İÇİN ATEŞ AÇMIŞ"

Emniyette sorguya alınan A.E.E, "Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri ‘Ne bakıyorsun?’ diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana #dönerci #döner

İlgili Haberler

Adana'da panik dolu anlar... Polis memuru balkondan ateş açtı: 'Polis çağırın' diye bağırdı!

Adana'da panik dolu anlar... Polis memuru balkondan ateş açtı: 'Polis çağırın' diye bağırdı!
15 tabanca ele geçirildi! Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 3 tutuklama

15 tabanca ele geçirildi! Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 3 tutuklama
Adana’da uyuşturucu operasyonu: Kadın kılığına giren şüpheli yakalandı

Adana’da uyuşturucu operasyonu: Kadın kılığına giren şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler