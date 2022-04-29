Antalya'da otomobil çarpmıştı: 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber
Antalya'da yaya geçidinden geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Sahra K., hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü M.A.Ö. serbest bırakıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Sahra 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızı ölüme götüren o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza 25 Nisan tarihinde Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki M.A.Ö. idaresindeki 34 DHK 599 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta bulunan yaya geçidini kullanan 16 yaşındaki Sahra K.’ya çarptı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobilin genç kıza çarptıktan sonra metrelerce savurduğu, eşyalarının etrafa saçıldığı görüldü. Genç kıza çarpan otomobilin ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada yaralanan Sahra K., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü M.A.Ö. serbest bırakılırken talihsiz genç kız 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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