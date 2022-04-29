Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şehit Cem Ersever Caddesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Y.M.D idaresindeki 06 CIE 136 plakalı otomobil, S.Ç. yönetimindeki 06 CUC 552 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle S.Ç.’nin kullandığı otomobil yan yatarken, Y.M.D idaresindeki otomobi ise yön levhasına çarparak durabildi.
Kazayı gören çevredeki yurttaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, sürücüler S.Ç., Y.M.D ve 06 CIE 136 plakalı otomobildeki Y.S.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.
Kazaya karışan otomobiller, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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