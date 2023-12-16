Antalya'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 17:43

Güncelleme: 16.12.2023 - 17:43

Kumluca'da etkili olan sağanak ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, caddelerdeki su nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Yağışla bazı iş yerlerini su basarken, sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Kasapçayırı Mahallesi’nde bazı müstakil evleri su bastı. Yağış nedeniyle mahalledeki seralarda ekili ürün zarar gördü.

"EŞYALARIM ZARAR GÖRDÜ"

Serası zarar gören Fatma Karaca, dizine kadar biriken suda ürünlerini kontrol etti. Karaca, "3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. 2 dönüm seram, evim, eşyalarım zarar gördü" dedi.

Öte yandan, istinat duvarının çökmesiyle 2 ev zarar gördü, birinin duvarların çatlak oluştu. Baysı deresinde Hızırkahya Mahallesi’ndeki köprünün ayaklarında biriken atık nedeniyle meydana gelen su taşkınında seralar zarar gördü.