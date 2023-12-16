46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Antalya'da yakalandı!

Alanya'da hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. adlı firari hükümlünün yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:51
46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Antalya'da yakalandı!
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 9 yıldır aranan ve hakkında kasten öldürme suçundan 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.B. gözaltına alındı.

Farklı bir kimlik kullandığı tespit edilen hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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