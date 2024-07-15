Antalya'da şiddetli fırtına etkili oldu

Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli rüzgar kentte hayatı olumsuz etkiledi.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:45
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Antalya'da dün akşam saatlerinde, saatteki hızı 20 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar görüldü. Şiddetli rüzgarın, yerlerdeki kumları kaldırması kentte kum fırtınası etkisi yarattı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rüzgarın şiddetiyle birlikte sokaktaki çöpler yollara saçıldı, ağaçlar rüzgarla birlikte sallandı.

Muratpaşa ilçesindeki Şair Adem Dede Caddesi'nde yol çalışması için koyulan belediyeye ait bariyerler, rüzgarın etkisiyle yola savruldu.

Kızılırmak Caddesi'nde ise refüjde bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle yola devrildi.

Belediye görevlileri, trafikte aksaklık meydana gelmemesi için ağacı yol üzerinden kaldırdı.


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