Antalya'da şiddetli fırtına etkili oldu
Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli rüzgar kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya'da dün akşam saatlerinde, saatteki hızı 20 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar görüldü. Şiddetli rüzgarın, yerlerdeki kumları kaldırması kentte kum fırtınası etkisi yarattı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rüzgarın şiddetiyle birlikte sokaktaki çöpler yollara saçıldı, ağaçlar rüzgarla birlikte sallandı.
Muratpaşa ilçesindeki Şair Adem Dede Caddesi'nde yol çalışması için koyulan belediyeye ait bariyerler, rüzgarın etkisiyle yola savruldu.
Kızılırmak Caddesi'nde ise refüjde bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle yola devrildi.
Belediye görevlileri, trafikte aksaklık meydana gelmemesi için ağacı yol üzerinden kaldırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye ve şirket yetkilileri gözaltında
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- 'Kimseyi gönderecek değiliz'
- Trump'a suikast yapan kişi hakkında bilinenler
- Yarın bayram...
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
- Zanlı gözaltında
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'
- AFAD duyurdu: Giresun'da deprem!