Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı bilgiye göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 17:52
Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
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MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden  kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 22 Haziran Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

Meteoroloji, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.


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