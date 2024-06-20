Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı bilgiye göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 22 Haziran Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
MGM haberleri meteoroloji haberleri Balıkesir haberleri çanakkale haberleri Fırtına haberleri Rüzgar haberleri uyarı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- OYAK’ta neler oluyor!
- Eylem Tok’un ehliyetsiz oğlu hakim karşısına çıkacak
- 'Sana bu iftiranı yedireceğim!'
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
- Toni Kroos tarihe geçti
- ‘Aklı işgal edilmiş bir zavallı’
- Kredi kartlarına düzenlemeler yolda!
- 'Değişimi ilk dile getiren İmamoğlu'ydu'
- Batshuayi Galatasaray'a